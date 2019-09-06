Вместо Баканова с "разбойником" из Борисполя разобралась прокуратура

Депутат-розбійник теперь присядет

Приключения бориспольского "черта" Ярослава Годунка, прославившегося на всю страны благодаря перепалке президентом Зеленским, подошли к логической развязке.

В пятницу, 6 сентября, Ярославу Годунку сообщили о подозрении в совершении преступления и теперь будут судить по статье 296 Уголовного кодекса, то есть хулиганство. Наказание, предусмотренное статьей - в диапазоне от штрафа до тюремного заключения.

Напомним, 29 августа 2019 Годунок в здании Бориспольского райсовета напал на переселенца Игоря Петровскиса и избил его. Хулиганский поступок клоуна, считающего себя политиком, случился при свидетелях и был зафиксирован на камеры.

Сам Годунок от факта избиения человека не отказывался, однако оправдывал себя тем, что это не человек - а "сепар".

Позднее выяснилось, что пострадавший Петровскис - политический оппонент Годунка, а в Борисполе бушуют невиданный политические страсти.

Впрочем, это не отменяет того факта, что Годунок ныне вновь под следствием и имеет все шансы вновь получить срок. Первая судимость у него, напомним, за разбой, который он совершил будучи в рядах МВД.

Широкую известность Ярослав Годунок приобрел летом 2019, когда довел до белого каления неопытного президента Зеленского и спровоцировал того на серию крылатых фраз, самыми яркими из которых были "Вийди звідси, розбійнику" и обещание "позвонить Баканову (главе СБУ - ред.) по поводу этого черта".

Как видим, СБУ не пришлось даже вступать в дело и заниматься экзорцизмом, а Годунок сам сделал всю работу а спецслужбы. Теперь его судьба в руках ведомства Руслана Рябошапки.