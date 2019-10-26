Владимир Остапчук подал на развод. Раскрыты детали

Владимир Остапчук подал на развод. Раскрыты детали

Участник шоу "Танцы со звездами" Владимир Остапчук подал на развод с супругой Еленой Войченко.

Об этом ведущий сообщил в интервью "Viva".

"В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение", - заявил Остапчук и попросил относиться с уважением к такому решению.

"Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", - подчеркнул ведущий.

Отметим, что Владимир Остапчук и Елена Войченко пребывали в браке с 2007 г. Пара нажила двух совместных детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.