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Владимир Остапчук подал на развод. Раскрыты детали

19:00
Владимир Остапчук подал на развод. Раскрыты детали - фото 1
Владимир Остапчук подал на развод. Раскрыты детали

Участник шоу "Танцы со звездами" Владимир Остапчук подал на развод с супругой Еленой Войченко.

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Об этом ведущий сообщил в интервью "Viva".

"В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение", - заявил Остапчук и попросил относиться с уважением к такому решению.

Владимир Остапчук подал на развод. Раскрыты детали - фото 190187

"Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", - подчеркнул ведущий.

Отметим, что Владимир Остапчук и Елена Войченко пребывали в браке с 2007 г. Пара нажила двух совместных детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

Владимир Остапчук подал на развод. Раскрыты детали - фото 190186
Напомним, Сергей Притула и Владимир Остапчук устроили гонки на каблуках.

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Владимир Остапчук Танці з зірками развод Новости Украина
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