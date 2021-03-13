Витаминные комплексы: когда они нужны

Современный человек живет в совершенно ненормальном ритме жизни, редко следит за питанием - и в результате его организм остро страдает от нехватки полезных веществ.

При том даже самый сбалансированный рацион часто не спасает, поэтому нужно просто купить витамины в Киеве на сайте viridis.ua, чтобы стать бодрее, работоспособнее и здоровее.

Учеными доказано, что витаминно-минерадльный комплекс обязательно должен дополнять повседневный рацион. В пример всегда приводится япония, жители которой начинают добавлять БАДы в свою жизнь с достаточно раннего возраста, продлевая ее до 80-90 лет, причем все это время они остаются активными и бодрыми, а это действительно важно. Кроме того, не менее важно то, что человек, не пренебрегающий полезными добавками, может жить так, как ему нравится, не оглядываясь на болезни.

При этом перед приемом важно определить, какой именно комплекс лучше принимать. По статистике, чаще всего людям не хватает витаминов D и B, а вот витамины E, A и C реже бывают в дефиците. Витамин D, например, не только сложно получить, поскольку он поступает в организм от воздействия солнца - тут нужны еще и физические нагрузки, поскольку без них полезное вещество не сможет оказаться в кровотоке.

Существует новомодная теория о том, что на самом деле витамины организму человека не нужны - или нужны не в том объеме, о котором говорят специалисты. Однако врачи убедительно ее опровергают, отмечая, что современный человек действительно довольно часто страдает от гипоавитаминоза, то есть не полной нехватки витаминов, а некоторого их недостатка. Перманентная усталость, пониженное настроение и отсутствие аппетита - вот те симптомы, которые сопровождают этот процесс.

Натуральные витамины, то есть те, которые человек получает с пищей, нужны обязательно, однако и без синтетических не обойтись. Они быстро всасываются, лучше усваиваются и дают организму то, что ему нужно. Стоит ли бояться гипервитаминоза, когда принимается комплексная добавка? Только в том случае, когда ее принимают неконтролируемо. Во всех остальных ситуациях излишки просто выводятся естественным образом.

Еще один интересный вопрос - как именно принимать витаминные комплексы. Раньше многие предпочитали инъекции, однако сегодня витамины выпускается в той форме, которая помогает их скорейшему усвоению, так что врачи рекомендуют принимать их в таблетках, это быстрее и удобнее.