Китай поразил новый неизвестный вирус: заражены 400 человек, четверо умерли

Коронавирус из Китая может распространиться по всему миру

Китайские медики зафиксировали появление в стране нового вируса, который поражает дыхательные пути, чрезвычайно сложно лечится и приводит к гибели зараженных в случае осложнений. Передается он от человека к человеку, поэтому в ближайшее время, возможно, возникнет настоящая эпидемия.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что новый коронавирус способен распространяться воздушно-капельным путем от зараженного к рецепиенту, что чрезвычайно осложнило задачу ученых и медиков не допустить эпидемии.

В то же время лишь за последние двое суток в Китае зафиксировали 139 случаев заражения. Вспышку вируса отметили в городе Ухань, но сейчас медики диагностировали болезнь и в других городах - в многомиллионниках Пекине и Шэнчьжэне. Оттуда вирус может мгновенно распространиться и по китайским мегаполисам, и "уйти" за пределы страны. Впрочем, по одному случаю заражения уже зафиксировали в Японии и Южной Корее. Еще два - в Таиланде.

Опасности добавляет и предстоящее празднование китайского нового года 25 января, когда внутренняя миграция по КНР достигает едва ли не своего пика.

Что же касается самого вируса, то он ранее был для ученых неизвестным. Первые случаи заражения зафиксировали на оптовом рынке морепродуктов, так что носителями болезни могли быть реализуемые на прилавках белухи, куры, летучие мыши, кролики и змеи - все животные, которых там продают. Среди симптомов заражения:

повышенная температура;

кашель;

затрудненное дыхание.

Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.

Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью, а уже сейчас количество зараженных может достигать отметки в 1700 человек.

Для того, чтобы обезопасить себя от заражения, людям советуют не прикасаться к животным, тщательно готовить продукты, а также избегать контактов с зараженными.