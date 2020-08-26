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Виртуальная АТС от "Датагруп": преимущества

15:40
Виртуальная АТС от "Датагруп": преимущества - фото 1

Виртуальная АТС — это не только замена физической АТС. При необходимости она становится полноценной заменой call-центра и выполняет много дополнительных функций.

Преимущество виртуального решения в том, что оно не требует обустройства обычного офиса. Большинство задач решается дистанционно, из любой точки мира, а телефонные номера и другие данные для связи с клиентом не меняются.

Чем же хороша виртуальная АТС, если вы выберете для реализации услуги провайдера "Датагруп"? Эта компания давно известна среди украинских клиентов и хорошо зарекомендовала себя в разных направлениях работы.

Преимущества виртуальной АТС: общие и при сотрудничестве с "Датагруп"

К общим плюсам услуги относят:

  • Простое и функциональное управление всей системой через личные кабинеты и продуманный интерфейс.
  • Возможность объединить под одной системой сразу несколько офисов, находящихся в разных местах. Причем при переезде подразделений все данные сохранятся.
  • Масса полезных настроек. В качестве примера приведем многоканальность, возможность переключения вызовов на разных специалистов, удержание вызовов, сокрытие номера и многое другое. Пользователи могут настроить любые детали, чтобы общение с клиентами стало продуктивным и продуманным. Возможность получения детального отчета о звонках, включая их длительность и прослушивание записей, если это необходимо.
  • Использование видеозвонков, конференц-связи, голосовой почты, электронного факса и т.д.

Все эти преимущества клиенты получают автоматически, просто подключившись к услуге. Но есть плюсы, которые имеют отношение непосредственно к исполнителю.image2

Преимущества заказа услуги у "Датагруп"

Если говорить о преимуществах, имеющих отношение непосредственно к заказу у компании "Датагруп", то клиенты получают возможность быстрого подключения (всего за один день), а также выгодные условия для заказа услуги по всей территории Украины.

Достаточно оформить услугу — и в короткие сроки она будет реализована с минимальной подготовкой. А доступные тарифные планы станут дополнительным бонусом от компании "Датагруп". Давно работая на рынке и реализуя большой объем услуг, провайдер имеет возможность предлагать клиентам выгодные цены, периодически проводить интересные акции.

А еще заказчики могут рассчитывать на эффективную, надежную и оперативную техническую поддержку. Опытные сотрудники компании всегда на связи, когда клиентам необходима помощь.

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