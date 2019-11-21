Виновница кровавого ДТП в Харькове Зайцева обжаловала приговор в Верховном суде

Зайцева хочет выйти на свободу

Мажорка, убившая во время веселых покатушек в обдолбанном виде шесть человек, недовольна условиями своего содержания в исправительном центре, хотя должна бы находиться в колонии. На днях адвокат осужденной подал жалобу на приговор в Верховный суд Украины.

Согласно документам, спровоцировавшая жуткое ДТП с шестью погибшими и шестью пострадавшими пешеходами Зайцева, требует отменить приговор, признав ее полностью невиновной.

Ущерб же семьям умерших и травмированных она платить все же намерена, но не пополам с Геннадием Дроновым, а в соотношении 70:30 в свою пользу.

В суде заявку Зайцевой к рассмотрению пока не приняли, но не из-за дебилизма требований, а поскольку представляющий интересы душегубки неправильно оформил бумаги. Наверняка уже в ближайшее время адвокат соблюдет все бюрократические процедуры, после чего дело Зайцевой начнут рассматривать в Верховном суде.

К слову, Геннадий Дронов также обжаловал свой приговор. И, возможно, ему удастся добиться хотя бы снижения срока, поскольку он, хоть и нарушал правила дорожного движения, делал это несопоставимо с Зайцевой. Более того, мужчину почему-то отправили в исправительную колонию, а девушку - в пенетенциарное заведение с крайне мягкими условиями содержания заключенных.

Напомним, кровавое ДТП случилось вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. За рулем Lexus, который влетел в толпу, была 20-летняя Елена Зайцева. В результате погибли 6 человек, еще 5 получили различные травмы.

Сама девушка признала свою вину в случившемся, однако владелец Volkswagen Геннадий Дронов утверждал, что не виновен, а также отказывался от дачи показаний.

В итоге суд вынес приговор – по 10 лет и Зайцевой, и Дронову, также суд обязал в рамках гражданского иска возместить с виновников ДТП несколько миллионов гривен в пользу родителей и близких погибших в ДТП.