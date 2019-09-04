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Кровавое ДТП в Харькове: Зайцеву вывезли в исправительный центр, где отпускают на свободу

10:09
Елену Зайцеву этапировали в исправительный центр - фото 1
Елену Зайцеву этапировали в исправительный центр

Виновница смертельного ДТП в центре Харькова будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, хотя Геннадия Дронова отправили в колонию.

Крюковская исправительная колония № 29 в Полтавской области, где будет находиться владелец "Туарега", отличается от исправительного центра условиями содержания осужденных.

В апелляционном суде поставили вердикт по жалобе Зайцевой

В Покровском центре находятся женщины, осужденные за не тяжкие преступления, а Зайцева будет пребывать в щадящих условиях. В центре есть швейный цех, где заключенные могут наработать себе на УДО. Кроме того, по выходным администрация пенетенциарного учреждения может разрешать осужденным выходить за пределы центра по выходным за примерное поведение. В общем, убийцу шести человек, де-факто, отправили в профилакторий с ограничением свободы.

Геннадия Дронова этпировали в колонию, где отбывают наказание мужчины, совершившее преступление по неосторожности. Больше всего в колонии осужденных за ДТП с серьезными последствиями.

Напомним, кровавое ДТП случилось вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. За рулем Lexus, который влетел в толпу, была 20-летняя Елена Зайцева. В результате погибли 6 человек, еще 5 получили различные травмы.

Сама девушка признала свою вину в случившемся, однако владелец Volkswagen Геннадий Дронов утверждал, что не виновен, а также отказывался от дачи показаний.

В итоге суд вынес приговор – по 10 лет и Зайцевой, и Дронову, также суд обязал в рамках гражданского иска возместить с виновников ДТП несколько миллионов гривен в пользу родителей и близких погибших в ДТП.

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Елена Зайцева уголовное дело Кровавое ДТП в Харькове суд Новости Украина
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