Виноваты американцы: главарь российского следкома придумал причину теракта в Керчи

10:40 24 апреля,

Так выглядят униженные из-за джинсов по версии российских террористов

По версии Александра Бастрыкина, идиота, возглавляющего следственный комитет страны-террориста, и рассматривающего экран ноутбука с помощью лупы, отморозок Владислав Росляков отправился расстреливать сверстников в колледж не из-за сломанной русскими психики.

Керченский стрелок, как заявил Бастрыкин, пошел на массовое убийство даже не потому, что ему промыли мозги и обучили его убивать на полигонах в рамках "уроков патриотизма".

Он просто не мог пояснить подросткам за шмот, который был не американским.

- Надо поощрять нравственное и положительное поведение, это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы. В чем причина случившегося в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Я не знал этого, но, оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат - нашел вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло, - пояснил во время лекции в университете юстиции Бастрыкин.

Напомним, 17 октября прошлого года в оккупированной Керчи прогремел взрыв в политехническом колледже. Оказалось, в помещение зашел проходивший подготовку по убийству людей у казаков студент четвертого курса Владислав Росляков, который открыл там стрельбу по всем, кого видел, а затем привел в действие самодельное взрывной устройство.

На следующий день стало известно, что в результате бойни погиб 21 человек.

Впрочем, выживших в ходе теракта российские оккупанты премировали поездкой в детские лагеря, где их обучали... владеть оружием.