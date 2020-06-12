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Винницкую область возглавит бывший КВНщик

17:00
Борзов станет губернатором - фото 1
Борзов станет губернатором

В пятницу, 12 июня, Кабмин без каких-либо собеседований согласовал назначение Сергея Борзова на должность губернатора Винницкой области. Сейчас же Борзов возглавляет государственное управление делами.

Как завяил сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании, поскольку Борзов уже является чиновником, никакого смысла проводить у него собеседование нет.

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- Что касается изменений в Винницкой ОГА, хочу Скальского поблагодарить за плодотворную работу. Успехов вам. Что касается Сергея Борзова - действующий руководитель Государственного управления делами. Все мы его знаем, формально собеседование сегодня может не быть проведено, потому что он действующий госслужащий.

В то же время члены Кабмина заслушали отчет главы ОГА Владислава Скальского, который, в отличие от друга Зеленского, на заседании присутствовал.

В итоге правительство единогласно согласовало увольнение одного губернатора и назначение другого.

Винницкий регион отдали Борзову из-за его КВНовского прошлого. С 2006 по 2011 он был директором команды КВН "Винницкие перцы", после чего возглавил команду "Сборная Украины". Впрочем, поигравшись в развлекушные дела, соратник Зеленского по артистической сцене решил податься в чиновники, где значительно преуспел. С лета 2015-го года он почти целый год возглавлял ГУД, после чего был понижен в должности. Снова вернулся руководителем управления Борзов уже при Зеленском.

Как известно, Скальский стал главой региона после назначения президентом в сентябре 2019-го. Почему чиновник так мало продержался на должности, неизвестно.

 

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Винницкая область Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Сергей Борзов Государственное управление делами Новости
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