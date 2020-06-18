Винницкий митрополит ПЦУ заразился коронавирусом

Митрополит ПЦУ лечится от коронавируса

В четверг, 18 июня, в епархии православной церкви здорового человека заявили о том, что у одного из лидеров ПЦУ митрополита Винницкого и Барского Симеона обнаружили COVID-19.

Положительный результат теста у Симеона выявили в ходе планового лечения хронической болезни.

Судя по сообщению ПЦУ, симптомов коронавируса у служителя церкви нет, поскольку тогда бы он целенаправленно сдавал анализы для постановки диагноза.

"Положительный результат на COVID-19 обнаружили у митрополита Винницкого и Барского Симеона, - отметили в епархии. - Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей".

В данный момент все контактировавшие с владыкой коллеги, а также сотрудники епархии и священники собора, где он служит, также сдали тесты.

Кроме того, в помещениях храма провели дезинфекцию.

Митрополит Симеон - один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на Объединительный собор православных церквей Украины.

Напомним, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. По состоянию на сегодня в стране с начала пандемии заразились коронавирусом 34 063 человека. 966 случаев оказались летальными, а выздоровели 15 447 пациентов.

Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений