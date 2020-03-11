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Винничанки испоганили фреску Рафаэля, сеть ревет от ярости – ФОТО, ВИДЕО

10:00
Винничанки испоганили фреску Рафаэля, сеть ревет от ярости – ВИДЕО - фото 1
Винничанки испоганили фреску Рафаэля, сеть ревет от ярости – ВИДЕО

Украинские туристки из Винницы испортили фреску мастера эпохи Возрождения Рафаэля Санти.

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Об этом написал интернет-пользователь Facebook Александр Вознесенский.

"Я на минуту даже дар речи потерял от увиденного. Это даже не стыд, это... у меня слов не хватает. Некие Лена и Тамара из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля", - рассказал автор поста и задал риторический вопрос.

"Насколько же нужно быть позорными дурами, чтобы: а) уродовать легендарные творения искусства б) показывать всему миру, что на Украине живут варвары, которые не имеют никакого уважения мировому достоянию искусства. Безумно стыдно за наших сограждан", - в негодовании подытожил Вознесенский.

С ним были солидарны многие пользователи сети.

Винничанки испоганили фреску Рафаэля, сеть ревет от ярости – ФОТО, ВИДЕО - фото 197055

Для справки

Рафаэль Санти (1483-1520) – легендарный мастер эпохи Ренессанса, оказавший огромное влияние на дальнейшее развитие изобразительное искусства. В 1508-1519 гг. вместе с учениками расписал станцы (комнаты) Папского дворца в Риме.

Винничанки испоганили фреску Рафаэля, сеть ревет от ярости – ФОТО, ВИДЕО - фото 197057

Рафаэль Санти

В одном из упомянутых помещений и оставили свои автографы "Лена и Тамара из Винницы". Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

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