Виниры: красивые ровные зубы вопреки возрасту

Виниры - простой способ сделать улыбку идеальной

Эстетическая стоматология актуальна как никогда. Кто не хочет иметь белоснежную улыбку? И керамические виниры способны осуществить эту мечту. Они являют собой тонкие пластинки из фарфора, которые накладываются на передние зубы.

С их помощью можно уменьшить расстояние между зубами, изменить цвет эмали, "спрятать" разного рода дефекты.

В клинике Porcelain о винирах знают все. По ссылке porcelain-dent.com.ua/ru/service/estetika/ceramic-veneers вы найдете ответы на свои вопросы.

Этапы установки керамических пластин

Виниры относят к щадящим методам протезирования. Устанавливаются после того, как стоматолог проведет тщательный осмотр ротовой полости пациента. Обязательно следует убрать кариозные поражения, оценить «стираемость» зубов, а также обратить внимание на наличие сколов и пломб.

И только после этого врач приступает к поставленной задаче. Зубы обтачивают и сканируют. Дентальный микроскоп позволяет минимально обработать «родной» зуб. Пока изготавливается винир, пациент носит защитные коронки из пластика. Затем следуют примерки и окончательная шлифовка.

Достоинства виниров:

идеально ровные и гладкие зубы;

минимум вмешательства по сравнению с коронками — зуб полностью сохранен (за исключением обработки эмали);

износостойкость — срок службы порядка 10 лет при правильном уходе;

требуется обычная гигиена после лечения;

виниры незаметны на зубах;

гипоаллергенность — полная совместимость с тканями организма.

Распространено немало мифов о том, что виниры портят зубы. На самом деле профессиональный подход гарантирует первоклассный результат. Здоровье ротовой полости не приносится в жертву красоте.

Отметим, что компьютерное моделирование улыбки, используемое в клинике Porcelain, позволяет пациентам увидеть свой новый облик еще до начала лечения.

Цена — основной минус процедуры. И все же виниры востребованы и пользуются популярностью не только среди знаменитостей!

Стоимость установки виниров в Киеве зависит от многих параметров. Узнать весь объем необходимых работ можно уже на первой консультации в клинике Porcelain.

Улыбайтесь с легкостью благодаря работе настоящих профессионалов!