Викрадена принцеса - мультфильм покажут онлайн на YouTube

Викрадена принцеса - премьера на YouTube

В понедельник, 1 июня, состоится премьера на YouTube украинского мультфильма "Викрадена принцеса", который стал одним из главных событий 2018 года в отечественном кино.

В День защиты детей, 1 июня, "Новый канал" покажет на своем YouTube-канале украинский мультфильм «Викрадена принцеса" (Украденная принцесса: Руслан и Людмила»).

Это 3D-анимационный фильм по мотивам сказки Пушкина«Руслан и Людмила» — сюжет разворачивается вокруг странствующего артиста Руслана, который спасает принцессу Милу, украденную злым волшебником Черномором.

Посмотреть мультфильм «Викрадена принцеса» стоит хотя бы потому, что:

Вы можете услышать любимые голоса: Руслана озвучивал Алексей Завгородний, а Милу — его коллега по группе «Время и Стекло» Надя Дорофеева, Фина — Олег «Фагот» Михайлюта из ТНМК, Наину — Маша Ефросинина, а Голову — Дима Монатик.

Главную песню мультфильма («До зірок») исполнила группа «Время и Стекло», и этот трек стал первым украиноязычным в их карьере. Финальную песню «Ти любов моя» исполнила Джамала.

Это новый взгляд на старую сказку, который перенесет вас в Киев времен отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных волшебников.

Хотя «Викрадена принцеса» — дебют режиссера Олега Маломужа, мультфильм продержался в украинском прокате пять уикендов, собрал 35,7 миллиона гривен и в 2018-м стал рекордсменом отечественного проката среди фильмов украинского производства.

За рубежом мультфильм собрал в прокате 6,53 миллиона долларов.

Викрадена принцеса - смотреть онлайн - 1.06.2020, а пока - смотрите трейлер мультфильма: