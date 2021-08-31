Військо США залишило Афганістан

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Пентагон оголосив про завершення військової кампанії проти "Талібану", яка тривала 20 років і завершилася поразкою американців.

Сполучені Штати завершили 30 серпня виведення свого військового контингенту і евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану.

"Я сьогодні тут, аби оголосити про завершення виведення наших військ з Афганістану і закінчення військової операції з евакуації американських громадян, громадян інших країн, а також афганців, які були в уразливому становищі", - оголосив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

Він зазначив, що з цим завершується і військова місія США в Афганістані, яка почалася після серії терактів, скоєних "Аль-Каїдою" 11 вересня 2001 року. За цей час загинув 2461 військовослужбовець і мирний житель США, а понад 20 тисяч були поранені. Останні втрати США в Афганістані - 13 морпіхів, що загинули в результаті атаки смертників в аеропорту Кабула.

Останній евакуаційний літак ВПС США C-17 вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі сьогодні вдень 30 серпня. Водночас Маккензі зазначив, що дипломатична евакуаційна місія США продовжиться.

На цьому тлі в повідомленні Управління цивільної авіації США відзначили, що аеропорт Кабула тепер ніким не контролюється, а також над афганською столицею не здійснюється управління повітряним рухом.

США і Велика Британія після терактів 11 вересня 2001 року почали військову операцію проти талібів. Режим "студентів" скинули в грудні того самого року.

За 20 років, навесні 2021 року, США та інші країни НАТО почали виведення військ з Афганістану. На цьому тлі "Талібан" повернув країну під свій контроль, президент Ашраф Гані втік з Афганістану.

Американська військова присутність тривала 19 років 10 місяців і 25 днів.