Виды и способы возведения жилых домов с высокими показателями экологичности

Проблемы сбережения энергоресурсов и экологии считаются самыми актуальными в современном мире. Поэтому многие жители мегаполисов решаются на переезд в загородную местность, занимаясь для этого постройкой собственной недвижимости на заранее приобретенных земельных участках.

Возведение экодома – это возможность максимально защитить людей от негативного воздействия окружающей среды с учетом текущего кризиса.

Материалы, которые используются в процессе возведения экодомов

Основное преимущество постройки экодома заключается в минимизации нарушения баланса в природной среде и создание благоприятного микроклимата для проживания людей. В процессе проведения монтажных работ преимущественно используются натуральные материалы, которые характеризуются высокими показателями теплосохраняемости и способности пропускать воздух. Заказы на постройку экодомов принимаются в нескольких компаниях в Украине и одна из них, например, ЭкоХаус. Ее сотрудники используют для создания несущих конструкций такую продукцию:

природную древесину;

камень и кирпич;

песок, глину, гипс;

стекло.

Экодома могут быть каркасными, сборными или модульными (примеры домов). Повышенным спросом пользуются здания, создаваемые с помощью несъемной опалубки. Значительно сократить сроки возведения архитектурного объекта можно с помощью применения сборной технологии. При этом на строительную площадку доставляются элементы дома, идеально подогнанные под нужные размеры в заводских условиях. Многие владельцы земельных участков предпочитают заказывать создание классических кирпичных или газоблочных домов с капитальными армированными фундаментами.

Автономность = основная характеристика экодома

Современные модели экодомов позволяют их владельцам чувствовать себя максимально комфортно. Еще в процессе разработки проектной документации предусматривается:

независимость системы водоснабжения;

возможность установки собственных генераторов электроэнергии;

оборудование канализационной конструкции;

обустройство зеленой зоны для отдыха и выращивания фруктов, овощей и ягод.

Первый этап постройки экодома – разработка проектной документации. При желании можно приобрести уже готовый план, созданный профессиональными инженерами. Индивидуальный проект считается уникальной возможностью для сооружения неповторимого архитектурного объекта. Повышенным спросом пользуются деревянные дома, которые не нуждаются в дополнительной внутренней отделке. Натуральный материал характеризуется высокими показателями теплосохраняемости, воздухопроницаемости и эстетической привлекательности.