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Видоизмененный Углерод 2 сезон: дата выхода продолжения

04 февраля, 18:35
Видоизмененный Углерод 2 сезон выходит в 2020 году - фото 1
Видоизмененный Углерод 2 сезон выходит в 2020 году

Новый сезон популярного киберпанк сериала "Видоизмененный Углерод" начинают снимать зимой 2019 года. Фанаты наконец-то выдавили дату из шоураннеров.

Выход 2 сезонасериала "Видоизмененный Углерод" (Altered Carbon) состоится 27 февраля 2020 года. Телеканал Netflix покажет сразу все 8 серий сезона.

По сюжету, Такеши Ковач получает другое тело, и его будет играть другой актер. Вместо Юэля Киннамана теперь главного героя сыграет Энтони Маки, более известный как "Сокол" из вселенной Marvel.

В конце первого сезона главному герою пришлось вернуть обратно «чужое» тело полицейского, так что в любом случае в следующих сериях ему пришлось бы использовать новый «sleeve» для переноса личности вместе с воспоминаниями.

Съемки нового сезона 4 месяца проходили в канадских городах Ванкувере и Суррее.

Видоизмененный углерод 2020 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Помимо Энтони Маки во втором сезоне останутся Рене Элиз Голдсберри (Куэллкрист Фалконер) и Крис Коннер (По).

Из новичков стоит отметить Симон Миссик (Мисти Найт из «Люка Кейджа», «Железного кулака» и «Защитников»), Дину Шихаби («Джек Райан»), а также Торбена Либрехта (Операция «Финал») и Джеймса Саито («Черепашки-Ниндзя»).

Напомним, 1 сезон "Видоизмененного углерода" вышел 2 феврал 2018 года. Сериал снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. Отметим, что "Видоизмененный углерод" - это первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга "Сломанные ангелы", а в 2005 году - завершающая часть "Пробужденные Фурии".

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Сериалы Netflix Трейлер Шоубиз Юэль Киннаман Видоизмененный углерод Энтони Маки
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