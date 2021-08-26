Відключення населення від комунальних послуг за борги повернулося

Влада приготувала сюрприз / Сєгодня

В Україні 20 серпня вступили в силу зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг населенню в разі заборгованості.

Такі поправки були внесені законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж".

Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 19 серпня і вступив в силу на наступний день.

Серед іншого, документом внесені зміни в закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19)". При цьому з нього виключений пункт про те, що на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати в неповному обсязі.

Згідно зі змінами, тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості буде діяти тільки на період дії карантинних обмежень "червоного" рівня і протягом 30 днів після їх відміни.

У той же час, як і раніше на час дії карантину заборонено нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення боржників по комуналці з належного їм житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, що з 6 липня Мін'юст запустив процедуру автоматичного списання з банківських рахунків коштів боржників. У наказі №397/36019 від 25 березня 2021 року відомство пояснює, що автоматична система арешту грошей на банківських рахунках може застосовуватися на всі види стягнень, в тому числі і на борги по ЖКГ. При цьому для списання коштів все ще необхідне рішення суду. Однак сама процедура списання буде автоматизованою.

Зазначимо, що примусове відключення боржників - є європейською практикою.