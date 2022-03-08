Від рук російських окупантів в Україні загинула 41 дитина

Війна забирає найдорожче

З початку вторгнення російської федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 поранені.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі.

"Станом на 12 годину 8 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці Дніпропетровщини евакуювали з Харкова ще 300 людей.

"Серед врятованих - матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина", - зазначила Денісова.

У місті Дергачі Харківської області під час обстрілу російська армія завдала ударів по ліцею № 3 і житлових кварталах міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина.

Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі. Ці міста залишаються заблокованими російськими військами.

"Вкотре окупантом обстріляно мирне населення Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі", - повідомила Денісова.

Російський агресор за ці дні атакував у Харкові близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитсадків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій. Звертаюсь до міжнародної спільноти та міжнародних правозахисних організацій із проханням вжити всіх можливих заходів для припинення військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!", - наголосила Денісова.