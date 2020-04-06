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Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 8 выпуск - 6.04.2020

12:39
Від пацанки до панянки 4 выпуск 8 - на связи Египет - фото 1
Від пацанки до панянки 4 выпуск 8 - на связи Египет / Новый канал

В понедельник, 6 апреля, в 19:00 в эфире Нового канала стартует 8 выпуск реалити-шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового восьмого выпуска шоу - на Без Табу.

На восьмой неделе преподаватели Школы леди устроили своим подопечным кругосветное путешествие – «пацанкам» подготовили несколько тематических испытаний, на которых они должны были лучше познакомиться с историей той или иной страны.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 7 выпуск

Одной из таких стал Египет. Некоторым участницам представилась возможность примерить роль царицы Клеопатры, другие же должны были им прислуживать.

«Для меня это испытание стало одним из самых трудных, – признается участница реалити Владислава Роговенко. – Ведь моей «Клеопатрой» была Вика #Боксерша Алехина, которая обращалась с нами ужасно».

Чтобы не провоцировать конфликты в своей команде, Влада решила «запить» все обиды алкоголем. «Пацанка» не поняла, в какой момент потеряла меру, и самостоятельно выпила целую бутылку вина. После этого участницу Школы леди потянуло на подвиги.

«Со стороны это выглядело ужасно и вульгарно, – описывает поведение Владиславы еще одна «пацанка», Юлия #Бандитка Чигринец. – Не понимаю, почему Вика #Боксерша, которая вроде бы была ее «царицей», не остановила Владу».

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 8 выпуск - 6.04.2020 - фото 198275

Від пацанки до панянки 4 выпуск 8 - казни египетские

Будучи изрядно навеселе, Владислава Роговенко взялась обольщать незнакомого парня, который играл на испытании роль Цезаря. В присутствии других учениц «пацанка» танцевала у него на коленях и даже обнажила ягодицы.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 8 выпуск - 6.04.2020:

Простят такое ли поведение ученицы в Школе леди? Узнаем уже в понедельник, 6 апреля, в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!

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