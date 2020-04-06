Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 8 выпуск - 6.04.2020

Від пацанки до панянки 4 выпуск 8 - на связи Египет / Новый канал

В понедельник, 6 апреля, в 19:00 в эфире Нового канала стартует 8 выпуск реалити-шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового восьмого выпуска шоу - на Без Табу.

На восьмой неделе преподаватели Школы леди устроили своим подопечным кругосветное путешествие – «пацанкам» подготовили несколько тематических испытаний, на которых они должны были лучше познакомиться с историей той или иной страны.

Одной из таких стал Египет. Некоторым участницам представилась возможность примерить роль царицы Клеопатры, другие же должны были им прислуживать.

«Для меня это испытание стало одним из самых трудных, – признается участница реалити Владислава Роговенко. – Ведь моей «Клеопатрой» была Вика #Боксерша Алехина, которая обращалась с нами ужасно».

Чтобы не провоцировать конфликты в своей команде, Влада решила «запить» все обиды алкоголем. «Пацанка» не поняла, в какой момент потеряла меру, и самостоятельно выпила целую бутылку вина. После этого участницу Школы леди потянуло на подвиги.

«Со стороны это выглядело ужасно и вульгарно, – описывает поведение Владиславы еще одна «пацанка», Юлия #Бандитка Чигринец. – Не понимаю, почему Вика #Боксерша, которая вроде бы была ее «царицей», не остановила Владу».

Від пацанки до панянки 4 выпуск 8 - казни египетские

Будучи изрядно навеселе, Владислава Роговенко взялась обольщать незнакомого парня, который играл на испытании роль Цезаря. В присутствии других учениц «пацанка» танцевала у него на коленях и даже обнажила ягодицы.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 8 выпуск - 6.04.2020:

Простят такое ли поведение ученицы в Школе леди? Узнаем уже в понедельник, 6 апреля, в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!