Вичистити все це г*но: голова «Укрексімбанку» напав на журналістів ВІДЕО

Банківська таємниця перетворилась на жлобство / Схеми

Голова державного «Укрексімбанку» Євген Мецгер та його охорона напали на журналістів "Схем" та намагалися знищити записи інтерв'ю.

4 жовтня на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Інцидент набув розголосу та спровокував гучний скандал. Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Також є реакція на скандал з Офісу Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив наступне: "Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати".

Євгена Мецгера називають другом сім'ї зірки "Кварталу" Олени Кравець. Власне, так він і очолив топовий банк.

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

Відео «Схем» з «Укрексімбанку» відновлене: момент нападу, наказ Мецгера та видалення всього «в нуль»:

«Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?», – говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.

Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали. Зафіксовані спроби Володимира Пікалова, директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» вимкнути запис на техніці Радіо Свобода, та чутно його слова:

«Ніхто цю штуку нікуди не винесе. Вас просили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте що це жарти?», – каже Пікалов.

Далі вказівку дає Євген Мецгер: «Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру до бісової матері. Охрі*ли.. І ось цю теж, Ігор, забирай!», – каже голова правління «Укрексімбанку».

На відео видно, як один з підлеглих Мецгера вириває камеру із рук журналіста Кирила Овсяного.

Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Журналісти упізнали чоловіка – це Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку».

«Підіть з айтішниками, вичистите все г*но», – далі наказує Мецгер.

Співробітник банку виніс техніку з кабінету. Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Заходить у кабінет і далі чутно такий діалог:

– Усе стираємо…

– Ще пише!

– Почистити повністю, в нуль, абсолютно все.

– Я зрозумів, добре.

– Повимикайте все, зараз прийде сюди голова. Як її вирубити, ось цю фігню?

– Задача – треба все стерти.

– Стерти?

– Так, у ноль».

На цьому запис зупиняється.