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Ветеран АТО погрожував підірвати Кабмін бойовою гранатою

11:59
"Терориста знешкоджено" - фото 1
"Терориста знешкоджено" / 24 канал

У середу, 4 серпня, ветеран українсько-російської війни Владимир Прохнич захопив будівлю Кабміну в центрі Києва та погрожував підірвати його бойовою гранатою.

Мешканець Ірпеня Володимир Прохнич - колишній боєць "Айдару" та учасник АТО, має контузію та бойовий орден.

Він заблокував двері Кабміну на розмахував гранатою.

Ветеран АТО погрожував підірвати Кабмін бойовою гранатою - фото 208746

Урядовий квартал було блоковано й на місце прибули антитерористичні загони.

Ветеран АТО погрожував підірвати Кабмін бойовою гранатою - фото 208752

Але силу застосовувати, як виявилось, не було потреби.

"Терориста" вмовим скласти зброю по телефону його побратим.

Після затримання Володимир Прохнич вибачився перед поліцейськими за те, що наробив.

Згодом з'ясувалося, що граната, якою чоловік погрожував, було бойовою.

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терроризм Айдар Кабмин Национальная полиция Новини Украина
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