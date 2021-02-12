Весь наступний тиждень в Україні буде зимно

Зима в своєму праві / Київавтодор

Сніг та морози, що стали головною новиною тижня, що минає, нікуди не подінуться й в наступні дні. Україну скували довготривалі морози.

Похолодання, яке найближчої доби охопить практично всю територію України, протримається до 20-21 лютого, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

13-14 лютого лише в окремих районах можливі залишки періодичного снігу. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря найближчої ночі очікується -10...16°С, удень -5...11°С. У Криму та на Закарпатті лише вдень +2...-2°С.

Завтра переважатиме північно-західний вітер, він передбачається сильним й зі штормовими поривами.

У Києві на вихідних також холодно. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -12...14°С, удень -7...10°С. На дорогах та тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, проте без серйозних опадів.

На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується з 22 лютого.