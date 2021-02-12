Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє Тарас Козак

Весь наступний тиждень в Україні буде зимно

15:29
Зима в своєму праві - фото 1
Зима в своєму праві / Київавтодор

Сніг та морози, що стали головною новиною тижня, що минає, нікуди не подінуться й в наступні дні. Україну скували довготривалі морози.

Похолодання, яке найближчої доби охопить практично всю територію України, протримається до 20-21 лютого, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

13-14 лютого лише в окремих районах можливі залишки періодичного снігу. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря найближчої ночі очікується -10...16°С, удень -5...11°С. У Криму та на Закарпатті лише вдень +2...-2°С.

Завтра переважатиме північно-західний вітер, він передбачається сильним й зі штормовими поривами.

У Києві на вихідних також холодно. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -12...14°С, удень -7...10°С. На дорогах та тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, проте без серйозних опадів.

На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується з 22 лютого.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
погода снегопад снег Новини Украина
Другое на тему
ОАСК береться за старе - фото 1
Очманілий суд вкотре "перейменував" проспект Бандери у Києві
Вчера, 11:40
Сніг відмінив уроки - фото 1
Київ зачиняє всі школи і дитсадки - причина добре відома
10 февраля, 19:04
У результаті катастрофи загинули 176 людей - фото 1
Іран міг навмисно збити літак МАУ біля Тегерана
10 февраля, 15:59
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
02 февраля, 09:30
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
21 января, 12:45