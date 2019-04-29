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Боевики "ДНР" открыли огонь на Пасху и получили по щам

29 апреля, 09:00
Боевики "ДНР" открыли огонь на Пасху и получили по щам - фото 1
Боевики "ДНР" открыли огонь на Пасху и получили по щам

Боевики "ДНР" подло нарушили Пасхальное перемирие и получили по щам. Количество погибших уточняется.

ВСУ получит мощную технику - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Инцидент произошел прямиком на Пасху, в воскресенье, 28 апреля.

Противник открыл огонь у поселков Пески, Широкино и Крымское. Наемники Путина били из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Но ВСУ дали мощный ответ. Потерь среди украинских солдат нет, количество 300-ых боевиков уточняется.

По предварительным данным, как минимум три оккупанта погибли а небоевых условиях.

Напомним, в сети появилось очередное видео мощного удара ВСУ по боевикам.

Материал опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Война не останавливается ни на минуту ... Воины осы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско - оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", - написал он Facebook.



"Война не останавливается ни на минуту ... Воины осы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско - оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", - написал он Facebook.
https://beztabu.net/novosti_t4952

В сети появилось очередное видео мощного удара ВСУ по боевикам.

Материал опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").


https://beztabu.net/novosti_t4952

 

 

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ВСУ АТО ДНР Донбасс Новости Украина
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