Боевики "ДНР" открыли огонь на Пасху и получили по щам

09:00 29 апреля,

Боевики "ДНР" открыли огонь на Пасху и получили по щам

Боевики "ДНР" подло нарушили Пасхальное перемирие и получили по щам. Количество погибших уточняется.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Инцидент произошел прямиком на Пасху, в воскресенье, 28 апреля.

Противник открыл огонь у поселков Пески, Широкино и Крымское. Наемники Путина били из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Но ВСУ дали мощный ответ. Потерь среди украинских солдат нет, количество 300-ых боевиков уточняется.

По предварительным данным, как минимум три оккупанта погибли а небоевых условиях.

Напомним, в сети появилось очередное видео мощного удара ВСУ по боевикам.

Материал опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Война не останавливается ни на минуту ... Воины осы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско - оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", - написал он Facebook.







"Война не останавливается ни на минуту ... Воины осы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско - оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", - написал он Facebook.

https://beztabu.net/novosti_t4952