Боевики "ДНР" открыли огонь на Пасху и получили по щам
Боевики "ДНР" подло нарушили Пасхальное перемирие и получили по щам. Количество погибших уточняется.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Инцидент произошел прямиком на Пасху, в воскресенье, 28 апреля.
Противник открыл огонь у поселков Пески, Широкино и Крымское. Наемники Путина били из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Но ВСУ дали мощный ответ. Потерь среди украинских солдат нет, количество 300-ых боевиков уточняется.
По предварительным данным, как минимум три оккупанта погибли а небоевых условиях.
Напомним, в сети появилось очередное видео мощного удара ВСУ по боевикам.
Материал опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"Война не останавливается ни на минуту ... Воины осы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско - оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", - написал он Facebook.
https://beztabu.net/novosti_t4952
В сети появилось очередное видео мощного удара ВСУ по боевикам.
Материал опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
https://beztabu.net/novosti_t4952