Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год

Рада приняла бюджет во втором и третьем чтении

В четверг, 14 ноября, народные депутаты Рады девятого созыва сумели принять Закон Украины "О государственном бюджете на 2020 год" во втором и третьем чтении.

За принятие закона, которому присвоили номер 2000, во втором чтении проголосовали 279 нардепов. В целом же его поддержали 280 политиков.

В смете государства на следующий год заложен курс гривны в 27,5 за доллар. Доходы бюджета составят 1,09, а расходы - 1,18 триллиона гривен.

Согласно документу, с 1 января следующего года минимальная зарплата вырастет до 4723 гривен. Нормы прожиточного минимума будут повышать три раза - в первый день 2020-го, 1 июля и 1 декабря.

Как и прежде, для "государства в смартфоне" ни копейки денег не выделили. Зато Авакову дополнительно вписали 92,96 миллиона.

Треть бюджета уйдет на выплату госдолга.

Напомним, проект бюджета ко второму чтению утвердили члены правительства в ходе внеочередного заседания 3 ноября.

Теперь закон должен подписать спикер ВР Дмитрий Разумков, а также президент Владимир Зеленский.