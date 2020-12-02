Венгерский депутат Европарламента ушел в отставку после скандальной гей-вечеринки

Венгерский борец за традиционную семью Йожеф Сайер / hungarytoday.hu

Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер, который на родине был борцом за традиционную семью, ушел в отставку после того, как был задержан на развеселой гейской секс-вечеринке в Брюсселе, которая проходила в нарушение карантинных предписаний.

Инцидент произошел 27 ноября. Вечеринка происходила на территории бара, который находится в нескольких десятках метров от полицейского комиссариата в центре Брюсселя.

По информации СМИ, это была гей-вечеринка, однако полицию вызвали не из-за этого, а по причине шума, так как из-за коронавируса все бары и рестораны в Бельгии должны быть закрыты.

В ходе рейда были задержаны около 25 человек. В баре находились два высокопоставленных дипломата, а также депутат Европарламента (его имени газета не называла), который при появлении полиции пытался бежать через окно, но был задержан. У участников вечеринки были изъяты наркотики.

29 ноября 2020, еще до того, как об истории узнали СМИ, Сайер объявил своей отставке. Тогда он объяснял свой уход усталостью от ежедневной политической борьбы, подчеркивая, что принял решение об уходе «после долгого периода размышлений».

А уже 1 декабря Сайер признал, что действительно находился на секс-вечеринке. Он попросил прощения за «безответственное нарушение правил» карантина и заявил о готовности понести наказание за это.

При этом бывший депутат утверждал, что не употреблял наркотики. Он заявил, что не знает, откуда при нем была обнаружена таблетка экстази, и подчеркнул, что еще при задержании предлагал полицейским пройти тест на наркотическое опъянение.

Йожеф Сайер был членом правящей в Венгрии правой консервативной партии «Фидес» и одним из близких соратников премьера Виктора Орбана. В 2010 году при непосредственном участии Сайера в конституцию страны были приняты поправки, которые закрепляли понятие института брака как союза мужчины и женщины. При это для себя политик лазейку изыскал, но погорел на нарушении карантина.