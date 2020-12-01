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Голливудская актриса Эллен Пейдж объявила себя мужчиной

Вчера, 19:53
Эллен Пейдж объявила себя трансгендером - фото 1
Эллен Пейдж объявила себя трансгендером / wallpapershome.ru

Знаменитая голливудская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут и объявила себя мужчиной-трансгендером.

Знаменитая актриса посредством соцсетей заявила, что поменяла имя на Эллиот Пейдж.

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Теперь к Пейдж нужно обращаться на он.

В своем заявлении Пейдж призвал обратить внимание на харрасмент и насилие в адрес трансгендерного сообщества.

Отметим, что каминг-аут Пейдж откровением не стал - актриса еще до своего заявления активно поддерживала ЛГБТ-движение. В 2018 году она сочиталась браком со своей подругой.

Пейдж стал(в) звездой благодаря смелой независимой трагикомедии "Джуно". За эту роль актриса получила номинации на премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".

Также среди работ Пейдж - "Начало" Кристофера Нолана, киноцикл Marvel "Люди Х", а также пстоянная роли в сериала "Академия Амбрелла".

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Эллен Пейдж Академия Амбрелла Люди Икс: Темный Феникс ЛГБТ Шоубиз Звезды
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