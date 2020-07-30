Венедиктова вернула зашкваренного Пискуна в прокурорскую обойму

Пискун стал советником Венедиктовой

Бывший генеральный прокурор Украины во времена Кучмы и Ющенко, которого уж точно можно называть человеком, выстраивающим прогнившую систему страны, стал советником Венедиктовой.

Возглавившая Офис генерального прокурора благодаря своей непостижимой особенности выполнять любые политические заказы и расставлять на должности люстрированных и уволенных из органов коррупционеров, приютила Святослава Пискуна в ОГП.

Об этом свидетельствует указ Ирины Венедиктовой, который был подписан 27 июля и опубликован в соцсетях.

Согласно документу, Пискун стал советником главы офиса генпрокурора на общественных началах. Основанием для такого назначения Венедиктова указала заявление скандально известного экс-генерального прокурора.

Примечательно, что наглухо преданный делу регионалов, он критиковал Венедиктову с момента ее назначения с экранов медведчуковских каналов. Впрочем, в какой-то момент он прекратил разваливать недоброчестную руководительницу ОГП и устроился ее советником.

В общем, Венедиктова, судя по всему, собирает фулл хаус из зашкваренных коррупционных персонажей, отдавая предпочтение представителям рыгов и прочих кланов.