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Венедиктова переехала в президентскую резиденцию в Пущу-Водицу

13:20
Венедиктова переселилась в Пущу-Водицу - фото 1
Венедиктова переселилась в Пущу-Водицу

После того, как премьер-министр Денис Шмыгаль документально оформил топ-чиновникам разрешение жить за счет государства в государственных резиденциях, одну из них тут же облюбовала "абсолютно свой" генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Как выяснили журналисты, судя по всему, незадекларированная квартира в центре Киева после назначения генпрокуроршей показалась Венедиктовой слишком тесной, так что глава ОГП решила пробиться в более жирное место.

Фактически для нее Кабмин принял постановление, расширяющее чиновникам возможность элитной жизни фактически за счет государства в президентских резиденциях.

Так, 19 июня в Шмыгаль подписал документ, который разрешает жить в на госдачах не только первым трем лицам страны. Сканы документов опубликовал журналис-расследовател Владимир Бойко.

Венедиктова переехала в президентскую резиденцию в Пущу-Водицу - фото 205813

А почти сразу после этого Венедиктова подписала договор с комплексом отдыха "Пуща-Водица" об аренде шестикомнатной резиденции площадью 675 квадратов.

Согласно документу, за проживание в элитном президентском комплексе глава Офиса генпрокурора обязалась платить без малого 63 тысячи 990 гривен в месяц. Эпично, что зарплата подконтрольной Банковой руководительницы скачет в промежутке между 45 и 60 тысячами. То есть, исключительно на проживание у нее будет уходить больше денег, чем она в принципе официально зарабатывает.

Венедиктова переехала в президентскую резиденцию в Пущу-Водицу - фото 205814

Венедиктова переехала в президентскую резиденцию в Пущу-Водицу - фото 205811
На содержание же резиденции государственное управление делами тратит 163 тысячи 416 гривен ежемесячно.

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