Венедиктова сделала своими заместителями карателей Майдана и соратников Януковича (ВИДЕО)

Венедиктова жалует партнеров Януковича

Яркая представительница ватно-реваншистского режима возглавляет Офис генпрокурора, шьет уголовные дела оппонентам Зеленского и патриотам, а также всячески способствует возвращению Украины во времена Яныка и рыгов.

Как утверждают журналисты проекта "Бигус.инфо", яркая представительница Зе команды, которая "сделала это вместе", окружила себя прокурорами-антимайдановцами.

Заместители главы ОГП Андрей Любович, Игорь Мустце и Алексей Симоненко в свое время были награждены осужденным экс-президентом Януковича и служили его преступной семье верой и правдой. Теперь же они - крутые чиновники при генпрокурорше, которая разделяет их пророссийские взгляды.

Расследователи-антикоррупционеры выяснили, что Любовича бывший гарант наградил медалью за расследование терактов в Днепре. Правда, прокурор на самом деле развалил производство и занимался профанацией и фальсификацией.

Алексей Симоненко награжден Яныком званием "заслуженного юриста", несколькими медалями и орденом с подачи друга Зеленского Хорошковского.

Мустец же просто поддерживал Антимайдан, пытался через суд отменить объявление импичмента Януковичу и отставку Азарова.

В общем, Венедиктова в очередной раз показала свою приверженность кадрам старой преступной системы. Впервые это с ней произошло во время назначения главой ГБР. Как только она пришла в ведомство из Верховной Рады, соратница Зеленского тут же назначила своим заместителем адвоката Януковича.