Венедиктова пожаловалась на урезание зарлпат прокурорам
Глава ОГП Ирина Венедиктова попросила Кабмин не вводить "дискриминационные нормы", направленные на урезание зарплат прокуроров.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также главам комитетов Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому и по вопросам бюджета Юрию Аристову с просьбой пересмотреть положения к проекту Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" по определению прожиточного минимума для прокуроров", - говорится в сообщении.
По мнению ОГП, нормативно-правовой акт вводит "искусственно определяемую расчетную величину" - прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров. Установленный для прокуроров размер составляет 1000 грн и "является по сравнению с работниками других государственных органов более чем вдвое ниже".
"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и добродетель, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", - заявила Ирина Венедиктова.
Об эффективности украинской прокуратуры и борьбе с коррупцией глава ОГП решила ничего не упоминать.