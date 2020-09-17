Венедиктова пожаловалась на урезание зарлпат прокурорам

Венедиктова пожаловалась на урезание зарлпат прокурорам

Глава ОГП Ирина Венедиктова попросила Кабмин не вводить "дискриминационные нормы", направленные на урезание зарплат прокуроров.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также главам комитетов Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому и по вопросам бюджета Юрию Аристову с просьбой пересмотреть положения к проекту Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" по определению прожиточного минимума для прокуроров", - говорится в сообщении.

По мнению ОГП, нормативно-правовой акт вводит "искусственно определяемую расчетную величину" - прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров. Установленный для прокуроров размер составляет 1000 грн и "является по сравнению с работниками других государственных органов более чем вдвое ниже".

"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и добродетель, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", - заявила Ирина Венедиктова.

Об эффективности украинской прокуратуры и борьбе с коррупцией глава ОГП решила ничего не упоминать.