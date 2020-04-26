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Венедиктова отправила зампрокурора Николаевской области в Днепр для задержания Филатова

10:00
К Филатову отправили прокурора со спецзаданием - фото 1
К Филатову отправили прокурора со спецзаданием

Недовольные критикой режима Зе команды власти намереваются сшить уголовное дело против мэра Днепра. Для этого со "спецзаданием", надо полагать, весьма щепетильным, перебросили подконтрольного Венедиктовой зампрокурора Николаевской области Степана Божило.

Как утверждает журналист Юрий Бутусов, информация об отправке прокурорского решалы в Днепр вытекла из Офиса генерального прокурора едва ли не сразу после подписания Венедиктовой соответствующих документов.

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"Сейчас распространяется слух, что цель командировки – операция по задержанию мэра Днепра Бориса Филатова. Какие именно команды получил Божило – официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно неслучайный характер", – отметил Бутусов в Facebook.

В Николаевском же регионе Божило занимался урегулированием дела криминального авторитета "Мультика" или Михаила Титова. По данным многих СМИ, прокурор активно отстаивает интересы обвиняемого во множестве серьезных преступлений лидера ОПГ, а также занимается развалом уголовных дел против него.

Что же касается Бориса Филатова, то у Игоря Коломойского и официальных представителей Зе команды на него имеется зуб. Как и в случае с мэром Киева, который является стратегически важным для властей, градоначальником Днепра - вотчины фактически правящего олигарха - у Зеленского хотят видеть подконтрольного себе человека. А нынешний городской голова не просто отказывается сотрудничать с официальным Киевом, но еще и дерзко указывает властям на все их многочисленные провалы, ошибки и попытки нажиться.

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Борис Филатов Днепр Офис генерального прокурора Ирина Венедиктова Новости
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