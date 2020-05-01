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Венедиктова назначила ответственным за ГБР провалившего аттестацию прокурора

11:00
Венедиктовой закон не писан - фото 1
Венедиктовой закон не писан

Генпрокурорша, которая еще вчера распиналась о том, что спасение ею провалившихся прокуроров и назначение их на должность советника главы ОГП "не отрицает реформу", уже сегодня наделила некомпетентных подчиненных процессуальным статусом.

Так, генпрокурорша пристроила Романа Говду на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР. И сделала она это, зная о полнейшей некомпетентности своего подчиненного.

Венедиктова дала отмазку, почему сделала советниками не прошедших аттестацию прокуроров

Об этом на своей странице в Facebook написал член комиссии, проводившей переаттестацию работников Офиса генпрокурора, Александр Леменов:

"Понятно, ценный опыт, широкие связи, возможности для нового генпрокурора. Собственно, к Говде вопросов нет, мы о нем все и давно знаем. Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете заложенные в законе принципы? Говда НЕ прошел аттестацию. От слова вообще. Он был уволен еще в ноябре прошлого года".

Кроме того, юрист добавил, что Говда также пытался получить кресла главы САП и директора ГБР, но, само собой, провалился.

А еще более эпичным выглядит то, что теперь приближенного к Венедиктовой зашквареного персонажа могут рекомендовать на должность зампрокурора Киева и он снова станет и.о. главы ведомства в столице.

Венедиктова назначила ответственным за ГБР провалившего аттестацию прокурора - фото 199447
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переаттестация Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора закон Новости
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