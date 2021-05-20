Велика пресконференція Президента України: головне

Зеленський три години відповідав на питання ЗМІ / Офіс Президента

У четвер, 20 травня, відбулася велика пресконференція Президента України Володимири Зеленського, присвячена дворіччю його роботу на цій посаді.

Про що говорив Володимир Зеленський

Президент заявив, що одне з перших питань, які винесуть на референдум буде про Донбас:

"У влади є плани щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій України й людей".

• Про справу Медведчука та олігархі: "результат є, мені здається він помітний".

• Зеленський сказав, що вже ведуться діалоги щодо можливої зустрічі з Путіним. Кремль цю інформацію підтвердив.

• Також скоро запрацює офіс Кримської платформи.

• Президент заявив, що не втручається у дії правоохоронних органів і суду, щодо справи Шеремета та обвинувачених Антоненка і Дугарь. Зеленський також показав переписку з Яною Дугарь.

• Зі слів президента, якщо обвинувачені у вбивстві Шеремета виявляться невинними то Аваков не зможе залишитися міністром і він про це знає.

• "Порошенко до мене на розмови не приходить, і мені стало легше працювати".

• Щодо другого терміну Зеленський зазначив: "поки що рано відповідати".

• Щодо "обшуків" у Кличка Зеленський сказав, що мер столиці просить не звільняти його.

• А ще таке: "мій голова Офісу не бере хабарі. Тому ми з Кличком не конкуренти на виборах".

• "Не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд", – Зеленський про підняття мінімальної зарплати та пенсій

• "Є великий ризик, що Росія може натиснути на США щодо "Північного потоку-2". Це буде програш Байдена.