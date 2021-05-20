Велика пресконференція Президента України: головне
У четвер, 20 травня, відбулася велика пресконференція Президента України Володимири Зеленського, присвячена дворіччю його роботу на цій посаді.
Про що говорив Володимир Зеленський
Президент заявив, що одне з перших питань, які винесуть на референдум буде про Донбас:
"У влади є плани щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій України й людей".
• Про справу Медведчука та олігархі: "результат є, мені здається він помітний".
• Зеленський сказав, що вже ведуться діалоги щодо можливої зустрічі з Путіним. Кремль цю інформацію підтвердив.
• Також скоро запрацює офіс Кримської платформи.
• Президент заявив, що не втручається у дії правоохоронних органів і суду, щодо справи Шеремета та обвинувачених Антоненка і Дугарь. Зеленський також показав переписку з Яною Дугарь.
• Зі слів президента, якщо обвинувачені у вбивстві Шеремета виявляться невинними то Аваков не зможе залишитися міністром і він про це знає.
• "Порошенко до мене на розмови не приходить, і мені стало легше працювати".
• Щодо другого терміну Зеленський зазначив: "поки що рано відповідати".
• Щодо "обшуків" у Кличка Зеленський сказав, що мер столиці просить не звільняти його.
• А ще таке: "мій голова Офісу не бере хабарі. Тому ми з Кличком не конкуренти на виборах".
• "Не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд", – Зеленський про підняття мінімальної зарплати та пенсій
• "Є великий ризик, що Росія може натиснути на США щодо "Північного потоку-2". Це буде програш Байдена.