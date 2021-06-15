Велика перемога: НАТО пообіцяв зробити Україну частиною себе

Шлях визначено / Українські новини

У понеділок, 14 червня, Україна здобула велику міжнарордну перемогу. НАТО пообіцяв Україні членство в цій організації та навіть визначив шлях, як туди потрапити.

За підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ)

«Ми підтверджуємо рішення [...], що Україна стане членом Альянсу, при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невідʼємною частиною цього процесу», — йдеться в документі.

Але є одне але: для членства Україні потрібно виконувати річні національні програми в рамках Комісії Україна — НАТО. Вони «залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО». Ідеться про реформи щодо протидії корупції, сектора безпеки й оборони.

«Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети — впровадження принципів і стандартів НАТО», — йдеться в комюніке.

НАТО підтверджує важливість внеску України в діяльність Альянсу через Партнерство розширених можливостей і запевняє у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. НАТО продовжить підтримувати Україну у протидії гібридним загрозам з боку Росії та вимагатиме вивести російські війська з окупованого Криму і частини Донбасу.

«Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», – прокоментував подію Президент України Володимир Зеленський.