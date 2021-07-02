Вбивці Георгія Гонгадзе підтвердили пожиттєвий вирок

Пукач решту життя проведе за гратами / УНІАН

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі вирок екс-генералу Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

«Вирок Печерського райсуду Києва та ухвалу Апеляційного суду міста Києва щодо Олексія Пукача залишити без змін. Скарги захисників Пукача та потерпілого Подольського залишити без задоволення. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає», - йдеться в резолютивній частині рішення Верховного Суду від 2 липня 2021 року.

Генерал міліції Пукач у своїй касаційній скарзі просив суд змінити йому покарання з довічного на 15 років ув’язнення, а Подольський – направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Суддя запитав Пукача, чи зрозуміло йому судове рішення, на що він відповів: «Ні, не зрозуміло зовсім».

На запитання журналістів Пукач відмовився відповідати. Він обмінявся декількома словами з одним з адвокатів, після чого конвой вивів його із судової зали.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд касаційних скарг Пукача та Подольського у 2016 році. За 5 років у справі було нарешті поставлено крапку. Але Пукач - лише виконавець злочину, в той час як замовники вбивства Гонгадзе досі не покарані.