Ватоголовая Повалий вернулась в Украину и тут же пожаловалась на "опасность"

Повалий вернулась в Украину пожаловаться на "нацистов"

Соратница Виктора Януковича, пособница Кремля и торговка родиной очень хотела выступить во Дворце Украина в честь своего 55-летия, но не смогла организовать. Не смотря на провал, ватница все равно вернулась в страну из приютившей ее России.

Сразу после своего прилета в Киев, Повалий отправилась на эфиры пропагандистских телеканалов чтобы рассказать о "воинствующих нацистских молодчиках".

В интервью "Интеру" сепарша пожаловалась на отмену своего юбилейного концерта из-за "массовых угроз в соцсетях и опасений за безопасность зрителей".

Впрочем, даже появление афиш спровоцировало такой шквал критики ватоголовой коллаборантки, что организаторы решили отказаться от концерта. Сама же Повалий теперь делает вид, что аннулировала выступление сама.

- Я не понимаю, почему гражданке Украины и народной артистке не позволили выступить на родине, - заявил в свою очередь продюсер и муж пособницы Яныка Игорь Лихута. - В поддержку Таисии выступили ее российские коллеги: Филипп Киркоров, Николай Басков и Валерий Меладзе

Кроме того, Повалий вспомнила о "победе дидов" и погибших в ходе Второй мировой, но даже слова не сказала о тысячах погибших в войне против российских оккупантов украинцев. Тема российсой агрессии певичку ртом не беспокоит вообще.