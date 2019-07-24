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Регионалка Повалий возвращается в Украину с концертом

14:00
Повалий собирается приехать в Украину - фото 1
Повалий собирается приехать в Украину

Плохо поющая недозвезда российской эстрады Таисия Повалий, которой долгое время удавалось мимикрировать под настоящую украинку, собирается прибыть в Киев для грандиозного концерта. Посвящен он будет 55-летию продавшей душу "Партии регионов" певички.

Анонс проведения сольного концерта на сцене дворца "Украина" 10 декабря уже появился в сети.

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Кроме того, распространила онлайн-афишу выступления и сама Повалий, на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном "Дворце Украина". Это будет встречу особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и получила! С любовью, всегда ваша!", - написала Повалий, показав картинку с изображением себя лет 30 назад.

Регионалка Повалий возвращается в Украину с концертом - фото 184805

Примечательно, что последний раз Повалий была в Киеве на записи ватоконцерта для "Интера" по случаю Дня Победы в этом году.

Раньше же бежавшую от "бандеровцев" пособницу "русского мира" в Украине было не найти - она тусила в России в компании своих коллег из числа сбитых летчиков эстрады, рассказывала о том, как "ее ущемляли говорящие на украинском фашисты", а также принимала участие во всевозможных шабашах типа "Песни года". Разумеется, не в качестве популярной исполнительницы, а как свидетельство "дружбы между братскими народами".

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Таисия Повалий Партия Регионов война на Донбассе терроризм Россия концерт Новости
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