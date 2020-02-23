Ватный социалист Кива нарушил закон и поздравил оккупантов

Кива опять показал себя дегенератом

Утром в воскресенье, 23 февраля, соратник Арсена Авакова, народный депутат и пророссийский деятель Илья Кива решил написать поздравление с праздником армии страны-оккупанта. Причем сделал он это показательно и с нарушением законов.

На своей странице в Facebook парламентарий от ОПЗЖ решил в очередной раз зашквариться и продемонстрировать свою ватоголовость.

"Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией!!! С праздником нас мужчины!!!" - написал не отличающийся ни интеллектом, ни совестью власть имущий, прикрепив к посту картинку со значком со звездой, серпом и молотом.

Своим поступком Кива не только в очередной раз продемонстрировал свою тупость и неуважение к воюющим против адептов РФ украинцам, а также к жертвам запрещенного в Украине тоталитарного коммунистического режима, но и нарушил закон. Фактически пост нардепа попадает под пропаганду символики коммунистов, за что можно получить до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Впрочем, чтобы привлечь фаната оккупантов к ответственности, нужно обладать политической волей на то, ведь завести дело против обладателя мандата с недавних пор можно только по личному согласию Руслана Рябошапки. А он, судя по всему, предпочитает "работать" с оппозиционерами весьма избирательно.