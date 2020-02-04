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"В Раду пришел гомик-премьер": Кива на заседании ВР переписывался с Жириновским (ВИДЕО)

04 февраля, 14:00
Кива переписывался с Жириновским - фото 1
Кива переписывался с Жириновским

Во вторник, 4 февраля, не способный научиться скрывать экран своего мобильника Илья Кива в очередной раз зашкварился. Соратник Медведчука переписывался с ненавидящим Украину главарем российской ЛДПР.

Тупоголовый оппозиционер, как следует из переписки с оккупантом, звонил Жирику, а тот вышел с ним на связь только сегодня. И совпал этот момент с заседанием парламента.

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Журналисты издания tk.media засняли на видео, как Кива попытался тонко подколоть российского политика, который является латентным гомосексуалистом.

"В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет", - накатал недалекий политик.

Впрочем, неизвестно, отправил ли Кива месседж своему оголтелому другу, поскольку после написания сообщения адепт ОПЗЖ несколько раз его перечитал, почесал лысину и заблокировал телефон.

Смотрите видео переписки Ильи Кивы с Владимиром Жириновским онлайн:

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Владимир Жириновский Илья Кива война на Донбассе Верховна Рада Новости
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