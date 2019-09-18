Уничтожим Россию: Штаты пригрозили Путину из-за Украины

Тейлор напомнил о самых жестких санкциях

На шестой год продолжающейся войны американские дипломаты все еще продолжают рассказывать о том, как плохо будет президенту страны-агрессора в случае, если он переступит очередную красную черту.

Только вот Путин постоянно продвигается дальше в своей агрессии, а ограничительные меры, которые реально бы могли привести к тотальному краху экономики немытой, так и не вводятся.

Тем не менее, в интервью одному из грузинских телеканалов временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о том, что на сей раз все не так:

- Если Россия сделает еще один агрессивный шаг, против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина. Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Речь идет об исключении из международной финансовой системы.

Дипломат утверждает, что в Кремле не ожидали длительных санкций и рассчитывали на быстрое окучивание Германии, Франции и других стран в надежде быстро их снять. Тем не менее, разговоры об отмене ограничений имеются, поэтому американцам было бы неплохо поскорее действовать. Особенно с учетом того, что российская агрессия продолжается изо дня в день.