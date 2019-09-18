Владимир Зеленский Кріпосна 2 война на Донбассе

Уничтожим Россию: Штаты пригрозили Путину из-за Украины

11:20
Тейлор напомнил о самых жестких санкциях - фото 1
Тейлор напомнил о самых жестких санкциях

На шестой год продолжающейся войны американские дипломаты все еще продолжают рассказывать о том, как плохо будет президенту страны-агрессора в случае, если он переступит очередную красную черту.

Только вот Путин постоянно продвигается дальше в своей агрессии, а ограничительные меры, которые реально бы могли привести к тотальному краху экономики немытой, так и не вводятся.

Евросоюз внезапно продлил санкции против России

Тем не менее, в интервью одному из грузинских телеканалов временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о том, что на сей раз все не так:

- Если Россия сделает еще один агрессивный шаг, против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина. Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Речь идет об исключении из международной финансовой системы.

Дипломат утверждает, что в Кремле не ожидали длительных санкций и рассчитывали на быстрое окучивание Германии, Франции и других стран в надежде быстро их снять. Тем не менее, разговоры об отмене ограничений имеются, поэтому американцам было бы неплохо поскорее действовать. Особенно с учетом того, что российская агрессия продолжается изо дня в день.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Санкции Россия США Оккупация Крыма война на Донбассе Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вятрович больше не возглавляет Институт нацпамяти - фото 1
Кабмин уволил Вятровича
15:00
Депутаты позаботились, чтобы Зеленскому было нельзя объявить импичмент - фото 1
Нардепы отказались отменить неработающий закон об импичменте президента
13:20
Украинские военные готовятся покинуть линию разграничения - фото 1
Отойдем везде: в ООС объявили о подготовке к отступлению по всему фронту
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 сентября, 11:04
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...