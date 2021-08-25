Вакарчук вперше став батьком - ЗМІ розкрили ім'я матері

Євгенія Яцута / Фейсбук

Зірка Святослав Вакарчук став батьком сина. Хлопця назвали Іваном на честь діда - колишнього міністра освіти та науки.

Матір'ю новонародженого сина фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука може бути виконавчий продюсер продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні анонімні джерела.

Саме вона була виконавчим продюсером кліпу "В небо жене", а також - керувала українським продакшном фільмування серіалу "Чорнобиль".

Журналісти зазначають, що в тому ж місяці вона з'явилася на одному з публічних заходів вагітної. Крім того, нещодавно вона намагалася через Facebook знайти няню для дітей (жінка виховує дочку Софію від першого шлюбу).

Це перший син 46-річного співака - з колишньою дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою, Вакарчук дітей не завів. Замість цього він виховував дочку своєї обраниці Діану, яку з часом прийняв у свою творчу команду.

Пара розійшлася в червні цього року після 20 років відносин, але з них у шлюбі вони були шість років - офіційно відносини вони зареєстрували лише у 2015 році.