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Вакарчук пішов від дружини після 20 років спільного життя

08:33
Вакарчук з вже колишньою дружиною - фото 1
Вакарчук з вже колишньою дружиною / Люкс-ФМ

Український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом пара була понад 20 років.

Деталі легендарний співак і політик-невдаха повідомив у Facebook.

«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою», – зазначив Вакарчук.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була вже заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав «не здався без бою» і зрештою завоював серце дівчини.

Вакарчук і Фонарьова прожили у цивільному шлюбі 15 років і тільки у 2015-му офіційно стали чоловіком та дружиною.

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УНІАН
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