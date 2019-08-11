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В жутком ДТП под Полтавой погибла известная украинская балерина (ФОТО)

13:00
Светлана Исакова погибла в ужасном ДТП под Полтавой - фото 1
Светлана Исакова погибла в ужасном ДТП под Полтавой

В ночь на субботу, 10 августа, в Полтавской области между селами Белоцерковское и Коноплянка произошла ужасная авария. Автобус "Сетра 317" влетел в Фольксваген LT 35, из-за чего погибли два человека.

Прямо на месте ЧП погиб пассажир немецкого микроавтобуса, а сидящая рядом с ним 31-летняя девушка также получила тяжелые травмы, но скончалась уже в больнице.

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Погибшей, как утверждает генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко Олег Орищенко, оказалась ведущая солистка балета Светлана Исакова.

В жутком ДТП под Полтавой погибла известная украинская балерина (ФОТО) - фото 185743

По словам деятеля, девушка возвращалась домой из отпуска из Италии на маршрутке, которая ехала из Борисполя в Харьков.

В жутком ДТП под Полтавой погибла известная украинская балерина (ФОТО) - фото 185744

автокатострофе, после множественных травм в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31-м году. Мы выражаем соболезнования родным и близким ! О дате и месте прощания со Светланой будет известно в понедельник. Скорбим!", - написал Орищенко.

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