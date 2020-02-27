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В Жмеринке Нацдружины пытались взять штурмом горсовет

16:20
В горсовете Жмеринки произошли стычки нацдружин с полицией - фото 1
В горсовете Жмеринки произошли стычки нацдружин с полицией

Днем в четверг, 27 февраля, у здания мэрии Жмеринки Винницкой области собрались около 20 крепко сложенных молодых людей. Надев маски, они начали прорываться внутрь и почти зашли в зал заседаний депутатов.

Как утверждают в полицейские, подконтрольные Арсену Авакову активисты "национальных дружин" решили совершить весьма масштабную провокацию в качестве акции протеста против работы местных властей.

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Молодые люди забросали помещение горсовета дымовыми шашками, разбили окна коридоров и крушили мебель, но идти против полицейских напрямую не решились - жалкая кучка правоохранителей остановила буянов просто словами.

Зато когда на место прибыли спецназовцы, менты отыгрались по полной. Всех бунтующих избили дубинками с применением слезоточивкого газа. Нескольких бойцов "Нацдружин" в итоге доставили в больницы с порезами и ушибами.

В Жмеринке Нацдружины пытались взять штурмом горсовет - фото 196489

Всего же копы задержали 11 провокаторов.

"Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются лица всех участников события, - отметили в полиции. - На месте происшествия для документирования правонарушения работает следственно-оперативная группа полиции, событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации".

В Жмеринке Нацдружины пытались взять штурмом горсовет - фото 196491

По некоторым данным, "Нацдружины" пытались сорвать заседание горсовета, но какое именно решение депутаты собирались принять, неизвестно.

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