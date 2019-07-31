В Житомире злобный водила протащил полицейского на дороге (ВИДЕО)
Инцидент, в результате которого пострадал патрульный, произошел вечером во вторник, 30 июля. Правоохранители остановили Renault, который ехал со включенной аварийкой. А за рулем машины сидел явно выпивший мужчина.
Инспекторы начали стандартный опрос возможного нарушителя, но злоумышленник отвечать отказывался. Как и предъявлять права на управление транспортным средством.
В какой-то момент у озлобившегося водилы и вовсе слетела крыша, после чего он резко нажал на кнопку стеклоподъемника и зажал руку патрульного. Затем нарушитель надавил на газ, протащив полицейского по дороге несколько десятков метров.
- Правоохранитель получил ушибы, ссадины и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь. Водитель с места происшествия скрылся, - отметили в полиции Житомирской области.
Кроме административной ответственности злоумышленнику грозит еще и уголовная. По факту нападения на сотрудника МВД при исполнении открыто производство.
Если владельца авто найдут, а также докажут, что за рулем был именно он, ему грозит как минимум пару лет тюрьмы.
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