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В Житомире злобный водила протащил полицейского на дороге (ВИДЕО)

Вчера, 23:00
Пьяный водитель нестандартно покатал копа - фото 1
Пьяный водитель нестандартно покатал копа

Инцидент, в результате которого пострадал патрульный, произошел вечером во вторник, 30 июля. Правоохранители остановили Renault, который ехал со включенной аварийкой. А за рулем машины сидел явно выпивший мужчина.

Инспекторы начали стандартный опрос возможного нарушителя, но злоумышленник отвечать отказывался. Как и предъявлять права на управление транспортным средством.

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В какой-то момент у озлобившегося водилы и вовсе слетела крыша, после чего он резко нажал на кнопку стеклоподъемника и зажал руку патрульного. Затем нарушитель надавил на газ, протащив полицейского по дороге несколько десятков метров.

- Правоохранитель получил ушибы, ссадины и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь. Водитель с места происшествия скрылся, - отметили в полиции Житомирской области.

Кроме административной ответственности злоумышленнику грозит еще и уголовная. По факту нападения на сотрудника МВД при исполнении открыто производство.

Если владельца авто найдут, а также докажут, что за рулем был именно он, ему грозит как минимум пару лет тюрьмы.

Смотрите видео как пьяный водитель в Житомире тащит копа по дороге онлайн:

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