В Киеве остановленный патрульными пьяный прокурор прятался от них в кустах (ВИДЕО)

Пьяный прокурор Ярослав Лелак снимает копов на телефон перед побегом

Вечером в субботу, 27 июля, на Голосеевском проспекте в Киеве правоохранители остановили Chevrolet Cruze, за рулем которого, как сообщили им заявители, находился пьяный мужчина.

Нарушителем оказался не простой смертный, а целый прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк.

А поскольку злоумышленник владеет "корочками" власть имущего, ничего сделать с ним патрульные не смогли.

Пытаясь пообщаться с явно пьяным водилой-прокурором, копы регулярно натыкались на хамство. Уговорить его дунуть в драггер не получилось, хотя патрульные даже нашли понятых.

Отказался прокурор и поехать в больницу для прохождения экспертизы на наличие алкоголя в крови.

А в какой-то момент прокурор и вовсе решил сбежать, затаившись от полицейских в кустах. Но его нашли и уговоры продолжились.

И хотя Леляк дышал на всех перегаром, не мог связать двух слов, и даже ровно ходить, заставить его поехать чтобы хоть как-то задокументировать состояние, патрульные не имели права. Так что водителю "светит" только повестка в суд, где его адвокаты, без сомнения, развалят дело на корню. Ведь никаких официальных подтверждений пьяного состояния обвинителя нет.

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