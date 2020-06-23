В Житомире жестко наказали главаря недопартии Шария (ФОТО+ВИДЕО 18+)

Фанат Шария здорового человека

Готовый за три копейки продать Украину Сергей Никулин, являющийся лидером ячейки кукарекающих фанатов российского пропагандиста, эпично получил по лицу от ветеранов войны на Донбассе.

Произошел инцидент около 14:00 в понедельник, 22 июня. Патриоты решили прийти к манкуртам в офис партии в центре Житомира для "общения".

В итоге ватоголовые без пяти минут террористы спровоцировали драку и пытались отбиться от ветеранов с помощью слезоточивого газа. А поскольку ума у них нет, баллончики распыляли прямо в помещении, из-за чего сами же рыдали, кашляли и умывались соплями.

Само собой, в ответ на попытки проявления силы проукраински настроенные активисты нормально так набили адептам Шария лица.

- На место происшествия выезжали работники полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушений статьи 194 УК Украины - "Повреждения имущества" и статьи 125 - "Легкие телесные повреждения". Продолжается установка причастных лиц и их место нахождения, - отметили в пресс-службе полиции Житомирской области. - Один человек написал заявление. У него диагностированы ушибы и ссадины.

Пострадавшим оказался главарь ячейки предателей Сергей Никулин. Как видно на записях, которые сделали камеры наблюдения, его уработал один человек.

Ватный любитель педофила-Шария выскочил из собственного офиса с газовым баллончиком через 30 секунд после того, как к ним зашли двое мужчин. Чуть позже он начал разбрызгивать его содержимое, но пропустил удар в бороду и упал. Оказавшись в горизонтальном положении, предводитель шариковцев решил принять еще несколько "плюх" в голову, после чего сумел встать и сбежал.