В Житомире жестко наказали главаря недопартии Шария (ФОТО+ВИДЕО 18+)
Готовый за три копейки продать Украину Сергей Никулин, являющийся лидером ячейки кукарекающих фанатов российского пропагандиста, эпично получил по лицу от ветеранов войны на Донбассе.
Произошел инцидент около 14:00 в понедельник, 22 июня. Патриоты решили прийти к манкуртам в офис партии в центре Житомира для "общения".
В итоге ватоголовые без пяти минут террористы спровоцировали драку и пытались отбиться от ветеранов с помощью слезоточивого газа. А поскольку ума у них нет, баллончики распыляли прямо в помещении, из-за чего сами же рыдали, кашляли и умывались соплями.
Само собой, в ответ на попытки проявления силы проукраински настроенные активисты нормально так набили адептам Шария лица.
- На место происшествия выезжали работники полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушений статьи 194 УК Украины - "Повреждения имущества" и статьи 125 - "Легкие телесные повреждения". Продолжается установка причастных лиц и их место нахождения, - отметили в пресс-службе полиции Житомирской области. - Один человек написал заявление. У него диагностированы ушибы и ссадины.
Пострадавшим оказался главарь ячейки предателей Сергей Никулин. Как видно на записях, которые сделали камеры наблюдения, его уработал один человек.
Ватный любитель педофила-Шария выскочил из собственного офиса с газовым баллончиком через 30 секунд после того, как к ним зашли двое мужчин. Чуть позже он начал разбрызгивать его содержимое, но пропустил удар в бороду и упал. Оказавшись в горизонтальном положении, предводитель шариковцев решил принять еще несколько "плюх" в голову, после чего сумел встать и сбежал.