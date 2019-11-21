В Житомире задержали гражданина России, оказавшегося одним из лидеров ИГИЛ (ФОТО)

В Житомире скрывался один из лидеров ИГИЛ

В четверг, 21 ноября, бойцы спецназа КОРД вместе с оперативниками полиции областного центра провели спецоперацию по задержанию российского боевика. Правда, участие он принимал не в войне на Донбассе, а в террористической деятельности группировки ИГИЛ.

Как утверждают в полиции, 30-летнего гражданина России "вели" оперативники управления уголовного розыска. Благодаря им преступник и оказался в руках правоохранителей.

Российский террорист значился в международном розыске по базе Интерпола за убийство человека, а поскольку в биографии преступника было еще множество подобных деяний, упаковывать его решили вместе с бойцами спецподразделения полиции.

- Задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области по очистке региона от потенциально опасных преступников, - отметил и.о. управления полиции Житомирской области Вячеслав Пашковский. - Гражданин России был не рядовым членом террористической радикальной организации "Исламское государство", а руководителем одной из ее группировок.

Как утверждают копы, родившийся в Луганской области дагестанец долгое время жил в РФ, но сразу после совершенного там убийства спетлял в Украину. В международный розыск его подавали русские, поэтому и экстрадировать преступника могут туда.

Впрочем, с учетом того, что Россия только декларирует борьбу с ИГИЛ, а на самом деле отлично финансирует террористическое сообщество, очень даже может быть, что задержанного после выдачи отправят воевать за идеи Путина куда-нибудь в Сирию. Или же на Донбасс.