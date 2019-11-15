Лидер ИГИЛ спокойно себе жил в коттедже под Киевом

Чеченский террорист из ИГИЛ, который жил по соседству

СБУ отчиталась об итогах операции, достойной голливудского сценария. Оказалось, что целый год один из командиров ИГИЛ проживал под Киевом, откуда и руководил террористам.

Как рапортует пресс-служба СБУ, в 2018 году в Украину по поддельным документам въехал гражданин Грузии, он поселился под Киевом в частном доме и вел уединенную жизнь, стараясь не привлекать к себе внимания.

Им оказался международный террорист и один из топ-командиров ИГИЛ Цезарь Тохосашвили, более известный как Леван или Аль Бара Шишани. Хоть он и является обладателем грузинского паспорта, по национальности он - чеченец

С 2012 года он был одним из полевых командиров чеченских наемников в Сирии, потом примкнул к ИГИЛ. Сумев пережить многих своих коллег-террористов, Цезарь Тохосашвили сделал себе неплохую карьеру и существенно возвысился. Ему уже не нужно было жертвовать собой и становиться джихадистом, а можно было отправлять на смерть других фанатиков. В 2016 "Аль Бара Шишани" перебрался Турцию, а летом 2018 - в Украину. Здесь он продолжил руководить специальными организациями ИГИЛ, так называемыми "Амниятами".

Вероятно, дерзкий террорист рассчитывал затеряться среди многочисленных киевских хипстеров. Однако затем что-то пошло не так.

На след террориста вышли спецслужбы, за ним была установлена слежка, а затем и проведена силовая операция. Причем провели ее совместно СБУ, ЦРУ и МВД Грузии.

"Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно явлется разыскиваемым лидером «Исламского государства». Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Отметим, что ранее спецназом США был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Теперь же удар по террористам был нанесен украинским спецслужбами.