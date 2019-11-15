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Лидер ИГИЛ спокойно себе жил в коттедже под Киевом

17:40
Чеченский террорист из ИГИЛ, который жил по соседству - фото 1
Чеченский террорист из ИГИЛ, который жил по соседству

СБУ отчиталась об итогах операции, достойной голливудского сценария. Оказалось, что целый год один из командиров ИГИЛ проживал под Киевом, откуда и руководил террористам.

Как рапортует пресс-служба СБУ, в 2018 году в Украину по поддельным документам въехал гражданин Грузии, он поселился под Киевом в частном доме и вел уединенную жизнь, стараясь не привлекать к себе внимания.

Им оказался международный террорист и один из топ-командиров ИГИЛ Цезарь Тохосашвили, более известный как Леван или Аль Бара Шишани. Хоть он и является обладателем грузинского паспорта, по национальности он - чеченец

С 2012 года он был одним из полевых командиров чеченских наемников в Сирии, потом примкнул к ИГИЛ. Сумев пережить многих своих коллег-террористов, Цезарь Тохосашвили сделал себе неплохую карьеру и существенно возвысился. Ему уже не нужно было жертвовать собой и становиться джихадистом, а можно было отправлять на смерть других фанатиков. В 2016 "Аль Бара Шишани" перебрался Турцию, а летом 2018 - в Украину. Здесь он продолжил руководить специальными организациями ИГИЛ, так называемыми "Амниятами".

Вероятно, дерзкий террорист рассчитывал затеряться среди многочисленных киевских хипстеров. Однако затем что-то пошло не так.

На след террориста вышли спецслужбы, за ним была установлена слежка, а затем и проведена силовая операция. Причем провели ее совместно СБУ, ЦРУ и МВД Грузии.

"Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно явлется разыскиваемым лидером «Исламского государства». Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Отметим, что ранее спецназом США был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Теперь же удар по террористам был нанесен украинским спецслужбами.

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