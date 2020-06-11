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В Запорожской области ночная дискотека на море закончилась массовым побоищем (ВИДЕО 18+)

11:20
В Украине уже стартовал морской сезон - фото 1
В Украине уже стартовал морской сезон

Вопреки карантинным ограничениям, нормам адекватности и распространению болезни по стране, народ в курортные городки валит на отдых полным ходом. И на море, по старым традициям, устраивают масштабные гулянки с возлияниями и драками.

Эпично завершилась одни из дискотек, устроенная в Приморске Запорожской области. После нее на пляже остались лежать без сознания несколько мужчин.

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Их, как оказалось, "выключило" не от пьянства, а от полученных во время махача травм. Как заявила во время заседания горсовета глава депутатской комиссии по вопросам образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, здравоохранения, социальной защиты населения Светлана Македонская, инцидент произошел в минувшие выходные.

Одно из ночных заведений Приморска организовывает ночные дискотеки, которые заканчиваются афтепати. Уже после рассвета изрядно нетрезвые молодые люди продолжают танцевать, добухивают до нужного им состояния, после чего или расходятся по домам, или отсыпаются прямо на пляже.

Такие гулянки продолжаются каждый день, а одна из них закончилась приездом "скорой".

Судя по видеозаписи, сделанной камерами наблюдения, больше 10 мужчин схлестнулись между собой в пьяной драке. В ходе потасовки упавших на песок добивали ногами. В итоге у троих пострадавших медики диагностировали черепно-мозговые травмы и переломы ребер.

По факту ЧП открыто уголовное дело.

В Приморске сезон ночных дискотек ознаменовался двумя черепно-мозговыми травмами и переломом ребер.

Как сообщает primorsk.biz, афтепати на центральном пляже курорта и раньше не отличалось высокой культурой поведения. Как стало известно, на одном из последних заседаний Приморского городского совета председатель депутатской поднимала вопрос о сокращении графика работы заведения, в котором проводятся автопати до двух часов ночи, пишет Актуально.

По факту, дискотеки продолжаются до рассвета, а к восьми часам утра следующего дня на пляже можно увидеть тех, кто так и не смог уйти домой после буйной ночи.

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Запорожская область пляж драка полиция Новости
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